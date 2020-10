Il Gruppo Enel ha da poco presentato Enel X Pay. Si tratta di un nuovo conto corrente digitale di Enel X Financial Services con carta Mastercard. Quest’ultimo offre svariati servizi molto importanti e, oltre a questo, è possibile gestire il tutto comodamente dal proprio smartphone con l’apposita applicazione attualmente disponibile sul Google Play Store. Nel corso dei prossimi giorni, l’applicazione sarà disponibile anche su Apple Store.

Ecco Enel X Pay , il nuovo conto corrente online di Enel

È dunque arrivato il nuovo conto corrente online del Gruppo Enel. Come già accennato, si tratta di un conto digitale con carta Mastercard (sia in formato digitale che in formato fisico) che permette di effettuare svariate operazioni. Tra queste, con il nuovo conto onlne sarà possibile ad esempio effettuare binific SEPA, effettuare pagamenti di tasse e tributi e pagamenti di bollettini. Oltre a questo, il nuovo conto targato Enel dà inoltre la possibilità di pagare la carica delle auto elettriche. Queste ultime dovranno appartenere al circuito Hubject e tra di esse ci sono le vetture BMW, Volkswagen e Mercedes Benz. Con Enel X Pay si avrà inoltre la possibilità di aprire un ulteriore conto per i propri figli che abbiano una età compresa tra gli 11 e i 18 anni. In questo modo, verrà fornita i sostanza una carta prepagata e on essa saranno resi disponibili tanti servizi utili, come i pagamenti presso store online e prelievi presso sportelli ATM.

Riguardo a questa novità, il CEO di Enel X Financial Services ha così commentato: “Il modello di business a cui ci ispiriamo è quello di una Big Tech che mette al servizio dei clienti la propria capacità di innovare, potendo contare su partnership strategiche con player tecnologici di primo piano, per offrire soluzioni ad alto valore aggiunto.”