Negli ultimi anni Halloween è diventata una festa sempre più celebrata, e per l’occasione eBay mette una serie di terrificanti offerte a tema. Infatti in questi giorni potrete trovare costumi, addobbi multicolori e anche una grande selezione di dolci con prezzi scontati anche del 40%.

Offerte su costumi, decorazioni e dolcetti di Halloween su eBay

I dolciumi sono una parte fondamentale della tradizione, e infatti potete trovare un gran numero di prodotti Mars in sconto, come le confezioni di M&M, scatole intere da 24 pacchetti e persino il Mix Celebrazione, che al suo interno comprende ben 160 tra Mars, Bounty, Twix, Snickers, Maltesers e tanto altro per un totale di 1,4 kg di delizie.

Inoltre si può acquistare anche l’espositore porta M&M’s che raffigura il famoso cioccolato giallo alto ben 104 cm e con 1kg di M&M’s incluso, che subisce uno sconto di ben 130 €, e può essere tuo fino a 220,00 €.

Per quanto riguarda le decorazioni, potrai trovare tutto il necessario per trasformare la tua casa nel luogo perfetto per festeggiare Halloween, grazie a numerosi palloncini, addobbi e altri elementi inquietanti ma affascinanti, come il ragno peloso, grande 150 cm, parrucche e occhi luminosi.

Inoltre su eBay è possibile trovare una selezione di costumi da uomo, donna e bambino, che possono essere completati grazie all’ampia selezione di accessori come denti da vampiro o sangue, utili per completare i travestimenti, e renderli ulteriormente terrificanti.

Le offerte comprese in questa promozione di Halloween di eBay sono tante e, per questo motivo, il nostro consiglio è di visitare la pagina delle promozioni in modo da trovare l’articolo più in linea con i vostri gusti.