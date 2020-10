Acquista online dal tuo negozio preferito e paga in tre rate, senza interessi né commissioni, in tre mesi. Puoi farlo grazie a Klarna, la principale società globale di pagamenti e servizi di acquisto che oggi serve più di duecentomila brand e novanta milioni di consumatori in tutto il mondo. Tra i big di Klarna, brand come Inditex, H&M, Sephora, Michael Kors, Mango, Wayfair, IKEA, Expedia Group, Samsung, AliExpress, ASOS, Boohoo, RayBan, Levi’s, Ticketmaster, Abercrombie & Fitch e Nike.

Klarna, acquista online i prodotti preferiti in 3 rate senza interessi

Klarna porta in Italia il servizio Paga in 3 rate, consentendo agli utenti di fare shopping online e suddividere il costo in tre rate che saranno addebitate ogni trenta giorni. Il tutto senza interessi né commissioni: se il totale dell’ordine avrà un importo di 90 euro, le tre rate saranno di 30 euro ciascuna e non verranno applicati costi aggiuntivi. La prima rata si paga al momento del check-out, mentre le successive due dovranno essere pagate nei due mesi successivi all’acquisto.

Insieme al nuovo servizio, Klarna ha anche lanciato la sua app che, oltre a fungere come area di controllo e gestione dei pagamenti, permette anche di trovare l’ispirazione per i prossimi acquisti.

“La vendita al dettaglio sta cambiando rapidamente a causa delle crescenti aspettative dei consumatori italiani. Ora più che mai, i clienti richiedono servizi di acquisto trasparenti e smart che soddisfino le loro esigenze quotidiane. Crediamo che la tecnologia, alimentando esperienze high touch, sia il futuro della vendita al dettaglio, quindi indipendentemente da come e quando i consumatori vogliono acquistare e pagare, noi abbiamo il compito di supportarli. Ecco perché ci concentriamo su soluzioni uniche, che consentono ai consumatori di avere il pieno controllo delle loro spese e dei relativi pagamenti. Siamo entusiasti di lanciare Klarna in Italia oggi e di migliorare così l’esperienza di shopping di tutti gli italiani”, afferma Sebastian Siemiatkowski, CEO e co-fondatore di Klarna.