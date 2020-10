Sempre più apprezzati ed utilizzati, gli Emoji AR rappresentano una versione virtuale e virtualizzata del proprio sé alla quale ricorriamo spesso quando abbiamo bisogno di esprimere sentimenti, emozioni e sensazioni, senza però appiattire il nostro essere e la nostra personalità con le classiche faccine.

Sono sempre di più i servizi e le applicazioni che permettono di creare il proprio emoji virtuale. A partire da Apple con le sue Memoji, per poi passare alla recente integrazione degli Avatar in Facebook, i Bitmoji di Snapchat e gli Emoji AR di Samsung. Oggi vogliamo parlarvi proprio di questi ultimi, perché Samsung ha dedicato loro un’intera applicazione (faremmo meglio a parlare di vero e proprio Studio) in cui personalizzare il proprio io-virtuale e creare simpatici sticker da condividere con gli amici.

Con Studio Emoji AR di Samsung puoi fare davvero di tutto con il tuo emoji. Puoi personalizzarlo cambiando il suo aspetto e il suo outfit, puoi creare nuovi adesivi (anche animati) e… trasformarti in uno stilista! Con la funzione “disegna abiti”, infatti, puoi creare dei tuoi capi personalizzati da far indossare al tuo Emoji, per renderlo ancora più unico!

Puoi creare davvero di tutto. I modelli sono divisi in diverse sezioni: “dalla vita in su”, per creare magliette, felpe, maglioni, giacché, canotte, camice, cardigan, piumini e chi più ne ha più ne metta; “dalla vita in giù”, per gonne, minigonne, leggins, jeans, joggers, pantaloncini e quant’altro; “outfit”, per i completi a corpo intero come tute, vestiti e coordinati; e “scarpe”.

Per creare i propri capi personalizzati, anzitutto munitevi di Internet per scaricare qualche immagine, logo o pattern che vi piace e che vorreste applicare sul vostro abbigliamento personalizzato. Dopodiché accedette allo spazio Studio Emoji AR, cliccate cliccate sull’icona del vostro emoji e poi sulla voce “disegna nuovi abiti”.

A questo punto, selezionate il tipo di capo che vi interessa e poi l’immagine che vi interessa dalla galleria. In alternativa potreste utilizzare dei motivi già esistenti dalla sezione “schemi”. Adesso non vi resta che personalizzare il tutto scegliendo il colore del vestito, dove applicare l’immagine (se in uno spazio specifico o applicare il motivo all’intero vestito), le sue dimensioni. Potete anche ruotare il capo per vedere l’effetto a 360 gradi. Una volta pronto, basta cliccare sulla voce “salva” ed il capo creato verrà inserito nell’armadio.

Per indossarlo, torniamo all’editor del nostro Emoji, clicchiamo sull’icona dei vestiti e selezioniamo quello appena creato dall’armadio personale. Clicchiamo nuovamente su “salva” e il gioco è fatto!