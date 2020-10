L’operatore francese Iliad ha appena installato quattro nuove Simbox in altrettante nuove regioni d’Italia. Continua quindi senza sosta il rafforzamento della rete di simbox che Iliad ha installato in lungo e in largo per il nostro Paese.

In questa settimana le nuove installazioni hanno riguardato la Calabria, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e il Lazio, con 4 nuove Simbox. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad ha installato quattro nuove Simbox

Le nuove Simbox si trovano rispettivamente da Unieuro Parma Torri di Via San Leonardo, numero 69/A, a Parma, Unieuro Perugia Olmo di Via Trattati di Roma a Perugia, Carrefour Market Rossano di Largo Cristoforo Colombo a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza e in Galleria Panorama Cassino di Via Casilina, al km 141.500, a Cassino, in provincia di Frosinone.

Vi ricordo che al momento l’operatore propone tre offerte, perché la Flash 100 è stata recentemente tolta dalla commercializzazione. Partendo da quella meno costosa troviamo la Voce a 4.99 euro al mese con minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 40 MB di traffico internet al mese.

Iliad Giga 40 comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri mobii e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 40 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 6.99 euro al mese. Infine troviamo la Giga 50 che comprende lo stesso bundle della precedente ma con 50 GB di traffico internet al mese invece di 40.

Vi ricordo che l’operatore permette a tutti i propri utenti di acquistare smartphone a rate e da qualche ora ha anche inserito i nuovissimi iPhone 12, già preordinabili sul sito ufficiale dell’operatore. Non vi resta che dargli un’occhiata per scoprire tutti gli altri dettagli.