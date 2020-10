Le auto elettriche potrebbero (o potranno, in futuro) rappresentare la decisiva chiave di volta per una mobilità più conveniente ed eco sostenibile. L’inziale entusiasmo dovuto all’indipendenza elettrica ed alla promessa di incentivi sostanziosi è scemata per i clienti passati alla cosiddette EV. Una serie di vantaggi indiscutibili stanno premiando le auto endotermiche con clienti arrabbiati per una scelta errata. Ecco perché può esserlo in alcuni casi.

Auto Diesel battono le nuove elettriche per tutti questi motivi

Si è disposti a spendere di più per circolare liberamente anche nelle zone ZTL nel comfort di una vettura silenziosa ed al passo con i tempi anche dal punto di vista hi-tech. Il segmento automotive doveva rinnovarsi con l’avvento delle auto elettriche. Così è stato ma alcuni aspetti sono fortemente discriminanti l’esperienza di utilizzo.

Partendo proprio dal prezzo si scopre che al lordo degli incentivi il costo di un’autovettura a batteria è di molto superiore rispetto alla concorrenza Diesel, data ormai per spacciata anche in Italia a partire dal 2035. Le vetture con motore Euro 6D Temp sono ugualmente valide dal punto di vista delle emissioni e costano molto meno. Tutto deriva da una recente analisi statistica e da quelli che sono stati i riscontri per l’inquinamento prodotto da una Tesla Model 3 ed una Mercedes Classe C che hanno visto, a sorpresa, una vittoria di quest’ultima.

Sul lato pratico, inoltre, fa scalpore il limite imposto all’autonomia elettrica che tranne rari casi consente di percorrere 300 o 400 Km in condizioni di normalità per temperatura, idoneità delle celle ed utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche in auto. Il costo de rifornimento non impone particolari vantaggi sebbene si stia progredendo in tal senso con un’equa concorrenza sul prezzo e gli abbonamenti. Ma mancano le colonnine di ricarica rapida in autostrada e lungo le principali arterie urbane. Cosa che costringe gli utenti a ricariche in casa che portano via parecchie ore e fanno aumentare il costo della bolletta elettrica in assenza di pannelli fotovoltaici che potrebbero azzerare del tutto il costo.

Per tutti questi motivi i clienti EV si dicono fortemente delusi ed aspettano che si consacri una vera rivoluzione che consenta di meglio apprezzare i benefici dell’elettrico.