Il Bollo Auto non è stato annullato per mano dei tanti Governi che nel tempo si sono susseguiti eppure alcune Regioni Italiane hanno incluso la clausola di stop al pagamento. Tra queste ve ne sono alcune che hanno disposto un semplice rinvio (vedi elenco che segue) che permette di posticipare il versamento senza incorrere in sanzioni o interessi di mora. Scoriamo insieme dove è possibile ottenere il veto all’imposta senza conseguenze.

Bollo Auto: momentaneo addio in tutte queste località

Sono Regioni come l’Emilia Romagna a votare a favore del bollo auto gratuito che i clienti con auto ibrida ottengono per un periodo totale di 3 anni. I clienti che passano all’alimentazione mista accedono al vantaggio dello sconto totale a patto che l’onere complessivo su base annuale non sia superiore a 191 Euro. La domanda deve essere presentata spontaneamente già dalla prima immatricolazione.

Vista l’autonomia amministrativa concessa alle Regioni non è da escludere che altre località possano fare allo stesso modo. Nel frattempo una lista di esenzioni temporanee è stata decisa dalle seguenti Regioni nei tempi e nei modi indicati.