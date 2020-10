Huawei continua con Android 11: la EMUI 11 è disponibile per questi device

Huawei è quel tipo di azienda che riesce a primeggiare su tutti offrendo i propri prodotti ad un prezzo conveniente. Grazie alla grande quantità ma anche alla qualità, il brand cinese è stato in grado di arrivare in vetta alle classifiche per quanto concerne la vendita degli smartphone. Attualmente la situazione sembra essere più critica visto il rapporto inclinato con il governo americano, il quale ha bloccato l’accesso ai servizi di Google su tutti i nuovi smartphone di Huawei.

Proprio per questo ci sta provvedendo al lancio di un nuovo sistema operativo mobile, ma nel frattempo ecco la nuova interfaccia basata su Android 11. Stiamo parlando della EMUI 11, la quale è disponibile in beta per alcuni dispositivi.

Huawei: la EMUI 11 è adesso disponibile per tanti dispositivi in beta

EMUI 11