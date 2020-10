Huawei: la lista di smartphone che ha ricevuto la EMUI 11 in beta

Il percorso di Huawei è Stato in netta ascesa per diversi anni, soprattutto dopo quanto dichiarato all’inizio. L’azienda parlo in maniera inequivocabile: “Vogliamo arrivare al vertice della classifica per quanto riguarda le vendite degli smartphone.”

Detto, fatto il colosso riuscì ad arrivare senza problemi in pochi anni in cima alle classifiche dove tuttora risiede senza troppe problematiche. C’è però una situazione che sta portando tantissime vendite in meno, la quale corrisponde al cattivo rapporto che c’è con il governo americano. I servizi di Google non possono essere infatti installati sui nuovi dispositivi di Huawei, che però almeno per adesso deve continuare a lavorare sulla nuova versione della sua interfaccia EMUI 11. Questa è già disponibile in versione beta.

Huawei: la EMUI 11 è già disponibile in versione beta per tantissimi smartphone

