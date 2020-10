Ad oggi, gli utenti che scelgono TIM non scelgono soltanto un operatore attivo nel campo della telefonia fissa e della telefonia mobile. Il provider, infatti, da mesi a questa parte sta dimostrando di voler investire con costanza anche nel campo dell’intrattenimento tv. Tutti gli appassionati di serie televisive e di film, quindi, non possono lasciarsi sfuggire la promozione chiamata Mondo Netflix.

TIM offre Netflix: imperdibile l’offerta per amanti di serie tv e cinema

L’offerta di TIM si lega a doppio filo con la piattaforma streaming della casa, TIMvision. Attraverso quest’iniziativa, tutti i clienti che vorranno attivare un piano di visione con TIMvision, avranno anche la possibilità di creare un account su Netflix, Tutto in un unico pacchetto.

Mondo Netflix prevede un costo mensile di 12,99 euro. A questo prezzo gli utenti avranno quindi accesso a tutti i contenuti di Netflix tra le più grandi produzioni nazionali ed internazionali di serie tv e film. Allo stesso tempo gli utenti si garantiranno libera visione di tutto il catalogo di TIMvision, che comprende sempre migliaia di titoli tra film e serie tv. A corredo della tariffa vi è poi un ulteriore vantaggio. TIM, infatti, mette a disposizione dei nuovi abbonati il decoder TIMvision Box in comodato d’uso.

La promozione con Netflix incluso non è l’unica pensata da TIM in campo televisivo. Il provider offre anche una vantaggiosa soluzione agli amanti di Sport. Con una spesa mensile di 29,99 euro, gli utenti potranno accedere a tutte le esclusive di Sky (via NOW TV) e di DAZN.