Sulla piattaforma di Netflix continuano ad essere attese numerose serie televisive e in particolare le nuove puntate di Lucifer, Peaky Blinders e You. Queste appena citate sono solo alcune di quelle più famose e apprezzate, e le varie produzioni stanno lavorando duramente per introdurre dei nuovi episodi e raccontare delle nuove vicende nel minor tempo possibile.

Ad oggi il mondo cinematografico è ripartito con cautela e rispettando i limiti imposti, e fortunatamente ci sono delle buone notizie riguardo queste tre serie televisive. Eccovi svelati i dettagli.

Peaky Blinders, You e Lucifer: su Netflix arriveranno dei nuovi episodi, ma quando?

Peaky Blinders è una delle serie televisive più conosciute in tutto il mondo e più atteso nel mondo di Netflix. La produzione sta lavorando duramente alla sesta stagione e secondo le ultime indiscrezioni trapelate le riprese sono nuovamente ripartite, dunque, potrebbero arrivare dei nuovi episodi anche tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo.

Anche Lucifer è una delle serie che ha riscosso maggiore successo quest’anno. La serie televisiva statunitense ha deciso di mandare in onda una prima parte della quinta stagione perché il Coronavirus ha bloccato le riprese, ma la seconda parte non dovrebbe essere così lontana. Secondo le ultime indiscrezioni sono nuovamente iniziate le riprese anche in questo caso.

Anche You è una serie televisiva statunitense e anche in questo caso il successo è notevole. Numerosi utenti stanno aspettando l’arrivo della sua terza e ultima stagione, ma non ci sono numerose notizie ufficiali a riguardo. Potrebbe arrivare sul catalogo di Netflix anche l’anno prossimo.