Expert riprende la propria scalata verso il podio di migliore rivenditore di elettronica del nostro paese, con una campagna promozionale che vuole assolutamente dire la sua, in termini di offerte e di prezzi ribassati.

Fino al 25 ottobre sarà possibile approfittare di tutti gli sconti elencati nel nostro articolo, ricordandone la disponibilità in ogni singolo punto vendita, ed anche sul sito ufficiale. Alla base del volantino troviamo un meccanismo già visto in passato, consistente appunto nella possibilità di ricevere gratis un prodotto, previo superamento dei 199 euro di spesa effettiva. L’omaggio per la soluzione corrente è individuato dalla padella Sphera Tognana, ottima davvero poiché versatile e compatibile con tutti i piani del momento.

Volantino Expert: le offerte sono succose e ricchissime

Il volantino Expert propone offerte succose, a partire dai top di gamma del settore degli smartphone. Uno di questi è il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, una versione rivisitata, definita appunto “edizione per i fan”, poiché presenta il processore che i più nerd avrebbero sempre voluto vedere, il Qualcomm Snapdragon.

Sempre restando entro la fascia più alta del mercato, non dimenticatevi nemmeno del nuovissimo Oppo Reno 4 Pro, in vendita a partire da 799 euro, può essere considerato come la sorpresa di questo finire del 2020.

Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio sul sito ufficiale, ricordatevi che è disponibile ovunque in Italia o proprio online, senza limitazioni particolari o vincoli regionali.