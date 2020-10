Le offerte del nuovo volantino Trony sono davvero scontatissime, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di innumerevoli prezzi bassi, appositamente pensati per loro, e con i quali raggiungere l’acquisto di prodotti di altissima qualità.

La campagna promozionale lanciata da Trony, come purtroppo sempre troppo accade spesso, non è disponibile sull’intero territorio nazionale, ma risulta esserlo in esclusiva presso i negozi dislocati in Trentino-Alto Adige, Toscana, Piemonte e Lombardia. Gli acquisti non possono essere completati altrove o sfruttando l’e-commerce aziendale.

Trony: gli sconti sono assolutamente imperdibili

Gli sconti del volantino Trony sono imperdibili, a partire dalla possibilità di acquistare uno dei 5 prodotti selezionati dall’azienda, pagandolo solamente 99 euro.

Per ottenere tale possibilità, ad ogni modo, il consumatore deve seguire un iter ben specifico, corrispondente appunto all’acquisto di uno o più dispositivi, la cui spesa finale superi i 499 euro (indipendentemente dal modello, e senza altro tipo di limitazioni).

I terminali in promozione sono davvero tantissimi, potendo scegliere praticamente ciò che si vuole, le possibilità sono immense; citando un modello ad esempio, ricordiamo essere disponibile l’ultimo Samsung Galaxy S20 FE, ovvero la versione di S20 Fan Edition con processore Qualcomm Snapdragon, a soli 669 euro.

Questo è solamente un esempio di ciò che a tutti gli effetti vi aspetta da Trony, se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, e scoprire nel dettaglio ogni singola offerta, aprite le immagini che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo (ricordiamo che sono valide solo in negozio).