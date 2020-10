Android: sul Play Store di Google solo oggi 7 a pagamento gratis

Quando entra in gioco Android di utenti sanno di poter basarsi su alcuni aspetti non in dotazione ad altre piattaforme mobili. Il robottino verde è molto celebre proprio per tutte le opportunità che offre, soprattutto per quanto concerne la versatilità. Cambiare diversi aspetti del proprio smartphone semplicemente utilizzando le sue caratteristiche è qualcosa che nessun altro può fare.

Il sistema operativo Android permette proprio questo, ovvero di modificare icone, temi e molto altro ancora semplicemente rifacendosi al Play Store di Google. In questo market potete trovare dunque non solo giochi ed applicazioni di vario genere, ma anche soluzioni atte alla personalizzazione. Oggi sembra essere inoltre giornata di saldi, con tantissimi contenuti a pagamento che potranno essere scaricati in maniera gratuita dal pubblico. Ovviamente il tutto non durerà per sempre, per cui conviene affrettarvi.

Android, solo per oggi ci sono dei titoli a pagamento da scaricare in maniera totalmente gratuita dal Play Store

Ancora una volta il Play Store di Google si mette in mostra per i suoi soldi giornalieri, i quali consentiranno le persone di scaricare contenuti a pagamento in maniera totalmente gratuita. Per agevolare gli utenti abbiamo inserito all’interno dei titoli dei link che condurranno al download istantaneo dal Play Store.