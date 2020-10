Microsoft ha rivelato una nuova lista di giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà del mese e ci sono alcuni grandi nomi nell’elenco. Ci sono 8 giochi in totale, con la presenza a sorpresa di Age of Empires 3: Definitive Edition. Questo si unirà a Xbox Game Pass per PC lo stesso giorno in cui uscirà tramite Steam e Microsoft Store, domani 15 ottobre.

Age of Empires 3: Definitive Edition è stato annunciato per la prima volta ad agosto e non è stata una sorpresa per i fan di Age of Empires che hanno già visto Microsoft rilasciare le Definitive Editions per i primi due giochi della serie. Sebbene Age of Empires 3 non riceva la stessa attenzione di Age of Empires 2, questa Definitive Edition potrebbe cambiarlo, poiché AoE 3 è un gioco a sé stante.

Xbox Game Pass, i giochi che verranno rimossi

In generale, sembra che il 15 ottobre sia un grande giorno per Xbox Game Pass, perché oltre a Age of Empires 3: Definitive Edition, avremo altri quattro giochi. Nello stesso giorno, infatti, vedremo arrivare sulla piattaforma i titoli: Heave Ho (PC), Katana Zero (Android, console, PC), Tales of Vesperia: Definitive Edition (console, PC) e The Sword of Ditto: Mormo’s Curse (PC).

Il 21 ottobre, invece, vedremo arrivare ScourgeBringer sulla versione console di Xbox Game Pass, e sarà presto seguito da Cricket 19 e Supraland il 22 ottobre (entrambi i titoli saranno disponibili solo nella versione console di Xbox Game Pass). Ci sono, ovviamente, numerosi giochi in uscita da Xbox Game Pass questo mese, tra cui Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit, Saints Row IV Re-Elected e State of Mind il 15 ottobre.

Il 30 ottobre, inoltre, vedremo un altro lotto di giochi che include After Party, LEGO Star Wars 3, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings: Adventure Card Game e The Red String Club abbandonare Xbox Game Pass.