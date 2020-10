Mancano poche ore al 15 Ottobre, termine ultimo in cui sarà possibile attivare la nuova promozione pensata da Iliad. In questa prima parte del mese, il gestore francese ha stupito ancora una volta tutti i clienti con la presenza di una tariffa come la Flash 100. Questa ricaricabile offre a tutti i clienti la possibilità di ottenere un pacchetto di consumi con chiamate ed SMS illimitati più 100 Giga di internet a 9,99 euro.

Iliad, scade la Flash 100 e gli utenti scoprono questa particolare criticità

Tantissimi abbonati hanno scelto di affidarsi a questa tariffa low cost. Tanti altri, però, nonostante il desiderio di sottoscrivere questa tariffa hanno incontrato una sorta di vincolo. Il nostro discorso verte su tutti gli utenti Iliad che già hanno attivato un piano d’abbonamento.

Una delle criticità emerse nel corso di questi mesi per il gestore francese è la netta e precisa corrispondenza tra una ricaricabile ed un piano di abbonamento. Tutti gli utenti che hanno attivato in passato offerte come Giga 40 o Giga 50, allo stato attuale non possono scegliere l’iniziativa Flash 100.

In casa Iliad, infatti, a differenza di quanto previsto da altri operatori non è attivo il servizio del cambio tariffa. Questo svantaggio è particolarmente sentito da tutti gli abbonati della prima ora che vorrebbero attivare offerte come Flash 100 e Giga 50.

Il limite per gli attuali clienti è quindi molto stringente. L’unico metodo per attivare Flash 100 per tutti gli utenti Iliad deve osservare i seguenti passaggi: disattivazione dell’attuale rete e nuova attivazione di una nuova rete con conseguente nuova SIM e numero di telefono.