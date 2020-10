Euronics si riafferma nel mercato della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale che vuole sicuramente puntare al successo, senza comunque distogliere lo sguardo dai prodotti di altissima qualità.

Il nome del volantino Euronics attualmente attivo su tutto il territorio nazionale è I Magnifici 10, gli acquisti possono essere effettuati indistintamente dal punto vendita di appartenenza, ma sopratutto anche sul sito ufficiale del rivenditore stesso. La spedizione, ad ogni modo, è sempre a pagamento, la cui cifra andrà aggiunta al valore effettivamente mostrato a schermo.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram, scoprirete le migliori offerte dell’Amazon Prime Day in esclusiva assoluta.

Euronics: tutte le offerte fanno impazzire gli utenti

Le offerte del volantino Euronics sono da impazzire, soprattutto per quanto riguarda il prezzo applicato direttamente sul Samsung Galaxy S20. Il prodotto in questione, infatti, da tempo considerato un must have per coloro che vogliono avvicinarsi alla fascia alta della telefonia mobile, può essere acquistato con un esborso finale di soli 649 euro.

Superando la soglia psicologica dei 599 euro, il cliente può approfittare anche della campagna “I Magnifici 10”; indipendentemente da ciò che acquisterà, infatti, potrà poi scegliere tra uno dei 10 prodotti selezionati da Euronics, pagandolo solamente 199 euro. Come specificato, quanto scritto viene valutato sulla somma dello scontrino finale, non sul singolo terminale acquistato dall’utente, senza limitazioni particolari.

La campagna promozionale di Euronics ha un vincolo importante, è in scadenza oggi, 14 ottobre 2020, per questo motivo è assolutamente consigliato recarsi il prima possibile in negozio, completerete l’acquisto di un prodotto e potrete risparmiare moltissimo rispetto al listino originario.