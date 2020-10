Trony ripercorre quanto di buono abbiamo visto, e stiamo attualmente vedendo, presso la maggior parte dei rivenditori di elettronica, proponendo una campagna promozionale che cattura incredibili offerte al giusto prezzo di vendita.

Il volantino Trony che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, è da considerarlo attivo solamente in determinati punti vendita in Italia. Nello specifico, il cliente vi potrà accedere recandosi personalmente in un negozio dislocato in Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige o Piemonte; gli acquisti non risultano essere possibili sul sito ufficiale o altrove sul territorio italiano.

Trony: sconti speciali con grandissimi prezzi bassi

Il volantino Trony sconta tantissimi prodotti, ma affonda le radici della campagna in un meccanismo molto simile a quanto stiamo vedendo da Euronics. Il consumatore potrà recarsi in negozio per scegliere un qualsiasi terminale, a patto che la spesa superi i 499 euro.

Una volta giunto in cassa, avrà la possibilità di aggiungere un altro dispositivo, pagandolo solo 99 euro, tra i 5 preselezionati da Trony stessa.

Naturalmente gli sconti messi sul piatto dall’azienda sono vari, interessanti e ricchissimi di soddisfazioni anche per i più esigenti. Nel nostro articolo trovate l’intero volantino trony, con offerte e prezzi dedicati, anche sugli smartphone, ad esempio sarà possibile acquistare un Samsung Galaxy S20 FE di ultima generazione, pagandolo solamente 669 euro.

Ricordate solamente le limitazioni discusse in precedenza, gli acquisti non potranno essere completati ovunque in Italia, o più precisamente sul sito ufficiale di Trony.