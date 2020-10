Il sistema WiFi Italia è ben noto entro i nostri confini. Il progetto di una rete Internet Gratis è in corso da mesi con il MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) disposto a finanziare l’accesso ad un network e costo zero esteso a livello nazionale. Braccio dell’iniziativa sono Infratel S.P.A. e TIM Mobile, impegnate rispettivamente nei progetti di cablatura e gestione infrastrutturale a livello locale e nell’iniziativa di “solidarietà digitale” che garantirà 5000 punti di accesso negli ospedali.

Allo stato attuale sono migliaia i comuni e gli utenti che usano la piattaforma grazie ad una apposita app gratuita. La risorsa è rimessa nelle mano degli utenti Android ed iOS che la continuano ad utilizzare senza spese per avere una connessione senza 4G. Scopriamo insieme in cosa consiste e come funziona.

WiFi Gratis in Italia: con una semplice app restiamo connessi senza spese e senza tempo

Non c’è limite di tempo per una linea garantita a 30 Mbps da usare tramite smartphone e tablet una volta dopo aver creato un semplice account. Non ci sarà bisogno di loggarsi di volta in volta e non c’è un countdown dopo il quale doversi riconnettere. Molto semplicemente scarichiamo la nuova app WiFi Italia e ci connettiamo scegliendo la rete pubblica dall’elenco delle reti disponibili. Tutto molto semplice.

Il progetto, allo stato attuale, offre un livello di connettività gratuito in 3.158 Comuni. Oltre 357.725 utenti risultano connessi dai propri device con numeri in costante crescita. Si può navigare anche senza TIM, WindTre, Vodafone Iliad o MVNO avendo a disposizione una valida alternativa alle connessioni spiate o suscettibili di disconnessione che troviamo in aeroporti, stazioni ferroviarie e di servizio e nell’esperienza di navigazione in altri luoghi pubblici. Connettiti sempre e per sempre al WiFi Gratis, adesso si può.