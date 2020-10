Sono in arrivo sostanziali sorprese in casa Iliad per i mesi futuri. La compagnia francese continua ad avere un ruolo da protagonista assoluta nel mercato della telefonia mobile del nostro paese, anche grazie ad un’offerta come Flash 100. Sino al 15 Ottobre, i nuovi clienti potranno attivare questa tariffa con 100 Giga e consumi illimitati al prezzo di 9,99 euro al mese.

Iliad ed il 5G: l’arrivo è previsto nei prossimi mesi in queste città

Consolidata la sua leadership nel settore commerciale, Iliad guarda ora ad una crescita costante nel tempo, anche proponendo agli abbonati una serie di servizi opzionali, tra cui anche il più importante: il 5G.

Uno degli obiettivi strategici per Iliad, da qui ai prossimi mesi, è proprio il lancio della tecnologia 5G. Annunciato da tempo l’impegno per lo sviluppo delle reti internet di nuova generazione, il team sta attualmente ultimando i lavori alle infrastrutture propedeutiche per l’inizio della sperimentazione. Anche gli utenti, a questi punto, iniziano a scalpitare ed a chiedersi quali saranno i tempi per una prima fase di release.

Per dare degli indirizzi cronologici, ci si deve attenere allo stato dei lavori. Qualora i lavori sulle infrastrutture dovessero procedere nei prossimi giorni con tempi sostenuti e celeri, è possibile anche ipotizzare la partenza della sperimentazione già dal mese di dicembre. L’ipotesi più probabile però è quella di un lancio previsto nel primo semestre del 2021.

Importante è anche il fattore relativo alla copertura. Le prime città coperte dal 5G di Iliad saranno i comuni capoluogo con maggiore densità di popolazione. Solo nel 2022, Iliad conta di raggiungere una copertura quanto più omogenea del territorio.