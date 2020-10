Il noto marchio francese Citroen ha da poco presentato ufficialmente anche in Italia la sua nuova city car elettrica pensata anche per tutti i ragazzi di quattordici anni che non hanno ancora la patente, ovvero la nuova Citroen Ami. La nuova vettura dell’azienda è stata presentata nel nostro paese in occasione della manifestazione Milano Design City ed è caratterizzata da delle dimensioni molto compatte adatte per essere guidata in città.

Ecco la nuova city car elettrica di Citroen

Come già anticipato, una delle caratteristiche che più contraddistingue questa nuova city car del marchio francese sono le dimensioni. La vettura è lunga 2.41 metri ed è larga 1.36 metri e questo le permette di essere guidata con estrema semplicità e facilità in città. Oltre a questo, la nuova Citroen Ami è indirizzata anche a tutti quei giovani di circa 14 anni che non hanno ancora la patente. La vettura è infatti alimentata da un motore elettrico da 6 kw ed ha una velocità massima pari a 45 km/h e per questo può essere tranquillamente guidata da chi possiede un patentino.

Dal punto di vista estetico, la nuova city car elettrica a marchio Citroen è molto particolare e soprattutto personalizzabile. L’azienda ha infatti reso disponibili quattro kit di personalizzazione in quattro tonalità diverse: My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange, My Ami Khaki. Al suo interno, vi si trova pressoché l’indispensabile. Abbiamo infatti un display LCD monocromatico da 5 pollici che permette di monitorare varie informazioni, come la velocità e la carica residua della batteria. Come le auto di un tempo, poi, i finestrini si possono aprire verso l’alto dato che non sono né elettrici né scorrevoli.

La nuova Citroen Ami sarà disponibile all’acquisto da metà novembre ad un prezzo di listino pari a 5430 euro con Ecobonus, ma è anche possibile pagarla a rate da 19,99 euro al mese più un anticipo di 1990 euro sempre con Ecobonus. In caso di abbinata del bonus con la rottamazione di un veicolo di classe L, l’anticipo sarà pari a 1260 euro.