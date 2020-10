MediaWorld cerca di distogliere l’attenzione dei consumatori dall’ormai imminente Amazon Prime Day, con il lancio di un volantino SottoCosto che vuole diventare con il tempo il primo della classe.

Gli sconti approvati dall’azienda, sia online che in tutti i punti vendita, sono assolutamente invitanti. Gli acquisti effettuati sul sito prevedono le spese di spedizione presso il proprio domicilio, il consiglio è quindi di optare per la consegna in negozio, o di recarsi personalmente per effettuare la scelta del prodotto desiderato.

Allo stesso modo, essendo per natura un SottoCosto, il volantino presenta scorte estremamente limitate nei punti vendita. Una volta terminate non verranno rifornite, di conseguenza si consiglia una rapida decisione, potrebbero finire in pochissimo tempo.

MediaWorld: tantissimi sconti per tutti i gusti

Il Samsung Galaxy Note 20 è lo smartphone che cattura l’attenzione dei consumatori che si avvicinano alla campagna promozionale MediaWorld, a conti fatti è la prima volta che lo vediamo in offerta ad un prezzo nettamente inferiore al listino originario. La richiesta attuale dell’azienda corrisponde a 799 euro, ottima occasione per acquistarlo senza spendere cifre folli.

In alternativa, sempre restando sulla stessa identica fascia di prezzo, potete affidarvi all’Apple iPhone 11, un prodotto ugualmente interessante, in vendita con garanzia di 24 mesi, in versione da 64GB di memoria interna.

Il volantino MediaWorld accoglie anche altri sconti al proprio interno, non perdetevi nemmeno un prezzo basso, aprite subito le pagine della campagna promozionale elencate direttamente sul sito dell’azienda stessa, premendo questo link.