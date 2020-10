Unieuro, nell’attesa di proporre una nuova campagna promozionale in tutti i punti vendita fisici sul territorio nazionale, si butta a capofitto nel mondo dell’e-commerce, riuscendo a convincere con buoni sconti e tanti prodotti al giusto prezzo.

Quanto andremo a raccontarvi è da considerarsi valido solamente sul sito ufficiale dell’azienda, non in negozio o altrove sul territorio. Coloro che sceglieranno di acquistare potranno fare i conti con consegna gratuita su ogni ordine superiore ai 49 euro, e su un extra-sconto del 5% applicato direttamente nel carrello (non lo visualizzate guardando il prezzo del prodotto).

Volantino Unieuro: questi sono gli sconti del momento

Innumerevoli sono gli sconti pensati da Unieuro per l’occasione, volendo osservare da vicino la campagna scopriamo alcuni prodotti molto interessanti. In particolare parliamo di Xiaomi Redmi 9, in vendita a 149 euro, LG K50 a 114 euro, Realme 5 a 149 euro, Huawei P Smart 2020 a 173 euro, Wiko Y60 a 64 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 159 euro (brand Vodafone) e Realme 6 Pro a 269 euro.

Virando verso il mondo Apple, ecco arrivare l’ottimo iPhone 11, in versione da 64GB di memoria interna, ufficialmente disponibile a 729 euro.

Se dopo gli smartphone, foste interessati anche ai wearable, non dimenticatevi di Samsung Galaxy Watch 3 a 379 euro, Fossil Gen 4 a 149 euro o Fossil smartwatch a 129 euro.

Tutti i prodotti possono essere acquistati solamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro. Maggiori dettagli sono disponibili direttamente a questo link.