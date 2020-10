CoopVoce: ChiamaTutti TOP 40 con tutto incluso, il prezzo è fantastico

Il mondo della telefonia è ogni giorno incalzato dalle tante nuove offerte che vengono presentate da decine di gestori. Questi si dividono in due branche tra le quali ormai a dominare c’è anche quella dei provider virtuali. Proprio tra questi possiamo trovare in vetta CoopVoce, azienda che ha dimostrato di poter calcare grandi palcoscenici nonostante qualcuno l’avesse data per spacciata.

Le sue offerte risultavano convenienti dal punto di vista del prezzo ma troppo scarne di contenuti per permettere a chi cercava un nuovo gestore di fidarsi. Ora la situazione è totalmente cambiata e diametralmente opposta rispetto al passato. Questo provider sta riscuotendo un grande successo con la sua linea di offerte, la quale proprio durante l’ultimo mese di settembre è stata implementata con una nuova proposta.

CoopVoce: arriva la ChiamaTutti TOP 40 con tutto incluso ed un prezzo di soli 9,50 euro al mese

Tra tutti i grandi gestori si insinua anche CoopVoce che proprio lo scorso mese di settembre ha lanciato la sua nuova ChiamaTutti TOP 40 con tutto incluso. Si tratta di un’offerta che mette a disposizione degli utenti tantissime opzioni, le quali risultano ben fornite e soprattutto convenienti rispetto ad altre offerte.

La promo in questione offre infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 40 giga di traffico dati per navigare sul web in 4G ogni mese. Il prezzo corrisponde poi a soli 9,50 € al mese e per sempre. Questa promozione può essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti di CoopVoce da tempo.