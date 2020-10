Degustare un buon bicchiere di vino a fine giornata è sempre un’ottima idea. Che sia questo rosso, rosato o bianco non ha importanza: ad ognuno i suoi gusti, basta che un bel calice li accolga in casa! Degustatori, sommelier o ancora semplici amanti: il mondo del vino accoglie chiunque sia interessato ad entrarvi senza grandi cerimonie e soprattutto senza requisiti necessari. Ad oggi, poi, grazie all’avvento della tecnologia, approfondire questa passione non risulta neanche difficile soprattutto in vista di una nuova moda: le applicazioni per Android e iOS.

Dedicate a tale spettro alcolico, esse permettono di acculturarsi e non solo: scopriamole insieme.

Android e iOS: arrivano le app per il vino e scalano le classifiche

Iniziando da un prodotto adatto a chiunque, ma nello specifico a chi è alle prime armi, possiamo introdurre l’applicazione Delectable Wines – Wine Scanner, Ratings & Review. Disponibile gratuitamente per iOS e Android questa applicazione permettere di rintracciare tutte le informazioni alimenti sul vino a cui siete interessati ed il tutto semplicemente attraverso la foto dell’etichetta.

Per progredire le proprie conoscenze e ampliarle rimanendo sempre aggiornati sul mondo dell’enologia, la seconda app che vi giriamo non può che essere DiWineTaste Mobile. Disponibile per Android e iOS questo prodotto consente di esplorare diversi mondi riguardanti il vino grazie a varie schede personalizzate.

Per ultima e non per importanza vi è Wine Spectator WineRatings+. Disponibile esclusivamente per iOS, questa applicazione consente a chiunque di riuscire ad abbinare un ottimo vino al piatto cucinato. Ospiti a casa? Sbagliare non rientra nei piani!