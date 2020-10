Google dà vita al nuovo progetto “Google News Showcase” che si propone di dar sostegno ai grandi editori. Iniziative di questo tipo non sono una novità: già in passato il colosso ha dimostrato il suo impegno a tal proposito. Adesso decide di stanziare 1 miliardo di dollari da destinare agli editori che pubblicheranno contenuti di qualità.

Google News Showcase: il colosso stanzia 1 miliardo di dollari da destinare all’editoria!

Nei mesi scorsi il colosso di Mountain View si era già esposto sul tema dell’editoria lasciando intuire quella che sarebbe stata la sua mossa, cioè dar vita a un progetto il cui proposito sarebbe stato quello di offrire un sostegno reale ai grandi editori. Il progetto oggi prende vita, si tratta di Google News Showcase.

Quanto pensato da Google offre all’utente la possibilità di usufruire facilmente di contenuti di alta qualità e contemporaneamente permette ai grandi editori di diffondere le loro notizie ricevendo in cambio un compenso. A tal proposito Google ha già stanziato 1 miliardo di dollari e avviato trattative con circa 200 editori. Le testate avranno così la possibilità di scegliere quali notizie diffondere e come diffonderle ricevendo in cambio una retribuzione.

Google News Showcase costituirà dunque una sezione di Google News che, come affermato dal CEO del colosso, sarà riservata ai contenuti di alta qualità. Non è stato però fatto riferimento ad alcun tipo di contributo che l’utente potrebbe esser costretto a versare per poterne usufruire.

L’iniziativa del colosso sembra non esser stata ben accolta da tutti gli editori. Non tutti gli editori di Francia e Germania aderiranno infatti all’iniziativa poiché si dimostrano perplessi di fronte alla possibilità che il colosso non rispetti le nuove leggi europee sul copyright.