Tutti gli utenti che sono alla ricerca di nuovi modelli di tecnologia, o comunque di smartphone di ultima generazione, devono assolutamente recarsi da Carrefour, in questo periodo è attiva una promozione che regala buoni sconto a tutti.

Il volantino che andremo a descrivervi è da considerarsi valido in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte, a differenza dei vari SottoCosto che stanno proponendo le concorrenti, non dovrebbero essere un problema, non sono particolarmente limitate.

Risparmiare è semplicissimo su Amazon, scoprite i prezzi più bassi e ricevete i migliori codici sconto gratis, grazie al nostro canale Telegram.

Carrefour: gli sconti sono davvero altissimi

L’idea di Carrefour è quella di porre in offerta un determinato quantitativo di prodotti, ed allo stesso tempo proporre in cambio un buono sconto da utilizzare per un successivo acquisto. Badate bene, quest’ultimo non potrà essere applicato istantaneamente sulla stessa spesa, ma dovrà essere utilizzato prossimamente, anche per l’acquisto di beni di prima necessità.

I coupon sono legati indissolubilmente ai prodotti ed hanno valore prestabilito, ad esempio, scegliendo l’Apple iPhone 11, l’utente spenderà 799 euro (per la versione con 64GB di memoria interna), e riceverà 125 di buono sconto da spendere successivamente.

La suddetta è la promozione più interessante, per il resto abbiamo prodotti più economici, ed in grado di fornire corrispondentemente un risparmio minore in termini appunto di buoni sconto. I modelli coinvolti sono comunque Samsung Galaxy A41, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, TCL 10 SE, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi Note 8T o Oppo A72.