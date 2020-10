Expert spaventa Unieuro con una campagna promozionale davvero ottima, ricca di soluzioni alla portata di ogni singolo consumatore, ed allo stesso tempo in grado di soddisfare anche il più esigente proprio con prezzi fortemente ribassati.

Esattamente alla pari di Comet, o della suddetta Unieuro, anche da Expert gli acquisti risultano essere possibili sia nei punti vendita in Italia, che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. La differenza risiede nei costi di spedizione, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al prezzo effettivamente mostrato a schermo; per risparmiare al massimo anche sotto questo punto di vista, consigliamo la consegna direttamente presso il punto vendita.

Non perdetevi il canale Telegram di TecnoAndroid, troverete le migliori offerte Amazon e scoprirete tantissimi codici sconto.

Expert: risparmio fuori da ogni logica con queste offerte

Il risparmio da Expert è fuori da ogni logica, proprio a partire dall’ottimo sconto applicato direttamente sul Samsung Galaxy S20, un terminale che promette prestazioni incredibilmente alte, in confronto ad un prezzo ridotto, corrispondente per l’esatte a soli 599 euro.

Le alternative all’interno del volantino Expert non mancano, sono presenti interessanti sconti applicati su Oppo A91, il nuovo modello di fascia medio-bassa, in vendita a 269 euro, passando anche per la versione dell’anno precedente, l’Oppo A9 2020, acquistabile a 179 euro, oppure uno Huawei Y6p, il cui prezzo finale non supera i 129 euro.

Questi sono i prodotti principali, non dimenticatevi, tuttavia, che potrete ricevere una macchina per il caffè a titolo completamente gratuito, semplicemente acquistando uno dei dispositivi contrassegnati all’interno del volantino Expert, tutti i dettagli sono disponibili poco sotto.