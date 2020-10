Si è completato su tutto il territorio italiano l’operazione di ritorno a scuola per i giovani italiani. Anche se nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, in base all’andamento della pandemia Covid, si privilegeranno le lezioni in presenza, la didattica online sarà sempre fondamentale da qui al futuro. L’offerta che TIM ha preparato per i suoi abbonati resta quindi strategica.

TIM, la promozione con Giga illimitati a costo zero per le attività didattiche

Attraverso i canali web di TIM, gli studenti e tutti i clienti più giovani potranno scegliere la tariffa chiamata eLearning Card. Questa promozione ha un pacchetto molto basico: gli utenti avranno a loro disposizione Giga senza limiti da utilizzare sulle principali applicazioni per la didattica a distanza. I software compatibili con questa tariffa sono tra gli altri: Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams.

L’offerta di TIM è completamente a costo zero. Per l’attivazione, vi è da effettuare una procedura molto semplice e veloce. Gli utenti dovranno in primo luogo collegarsi con il portale TIMparty ed accedere con le proprie ricaricabili. Una volta effettuato il login, sarà necessario entrare nella sezione VANTAGGI TIM. Una volta scelta eLearning Card, l’attivazione sarà immediata.

Dal momento dell’attivazione gli abbonati avranno a disposizione un anno di connessione senza limiti per le app indicate. Alla scadenza dell’anno, il servizio di navigazione internet tornerà ad essere collegato con le soglie della propria ricaricabile. La promo di TIM nasce in collaborazione con università, scuole e con i principali attori del mondo hi-tech.