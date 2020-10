WindTre continua a stupire gli utenti italiani con una delle migliori offerte degli ultimi mesi, stiamo parlando della WindTre Mia 70, una soluzione che prevede la possibilità di godere di 70 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, ad un prezzo effettivamente molto basso.

A differenza delle normali promozioni distribuite in versione operator attack, la suddetta risulta essere raggiungibile solamente da coloro che già si trovano in possesso di una SIM ricaricabile di WindTre, ed allo stesso tempo hanno ricevuto il messaggio informativo sul proprio numero di telefono. L’attivazione è quindi ad personam esclusivamente per i suddetti, con 0 costi iniziali, ed ovviamente l’esenzione dalla necessità di cambiare SIM ricaricabile, dato proprio l’essere già clienti WindTre.

Stesso discorso per quanto riguarda il metodo di pagamento, verrà infatti mantenuto il precedente, nonché i vincoli contrattuali di durata, cancellati completamente.

WindTre: cosa contiene l’offerta

La WindTre Mia 70 è una semplicissima offerta da 9,99 euro al mese, con rinnovo automatico e pagamento tramite credito residuo della SIM ricaricabile, al cui interno sono stati posizionati ben 70 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché 100 SMS da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

La velocità di navigazione non presenta limitazioni particolari, se non quanto previsto dal vostro smartphone e da WindTre, al giorno d’oggi non si potranno superare i 600Mbps in download, se considerate quasi impossibile anche con un dispositivo di ultimissima generazione.

L’attivazione, come specificato in precedenza, è possibile solamente tramite invito diretto via SMS.