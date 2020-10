In tempi decisamente recenti il nuovo webinar di Qualcomm ha svelato una SIM a microchip di ultima generazione tra le cui caratteristiche figura un basso profilo energetico ed un alto valore commerciale dovuto a soluzioni innovative di ultima generazione nel contesto delle nuSIM. Tutto molto bello ed all’avanguardia ma nemmeno il vintage scherza dopo l’ultimo servizio tramesso a “Le Iene” sulle vecchie schede telefoniche di TIM, WindTre e Vodafone.

Giusto per avere un’idea proponiamo l’estratto del risultato d’asta il cui contributo è stato devoluto in tutto e per tutto alla Ricerca dell’Istituto Nazionale dei Tumori.

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2’210 euro con questo numero.

con questo numero. 33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8’600 euro con questo numero.

con questo numero. 342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1’920 euro con la vendita di questo numero.

con la vendita di questo numero. 320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

con la vendita del numero. 393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

Si potrebbe pensare che cifre vicine alla soglia delle migliaia di euro siano una gran cosa. E se vi dicessimo che il vostro numero potrebbe valere milioni di euro? Impossibile? Perché non scoprire cosa è stato detto nel corso della nostra intervista con uno dei maggiori collezionisti delle SIM vintage?

Quanto può valere la mia SIM e dove posso venderla?

Iniziamo con il dire che si devono evitare ad ogni costo le truffe. Le migliori occasioni non si trovano su negozi online ma per contatto diretto. Il sistema privilegiato restano senza ombra di dubbio i forum dove si possono trovare sia venditori che acquirenti. Volendo assumere la prima carica dobbiamo comprendere che il nostro numero è unico e che non vi saranno ulteriori chance di giocarsela bene. Un connubio di prefisso e numero raro è l’essenziale per fare il prezzo.

Tante più cifre si ripetono tanto più il valore aumenta. Siete voi a fare il prezzo. A chi potrebbe interessare una cosa del genere? Chiedetelo ad aziende multinazionali, manager, sceicchi ed addirittura calciatori che contattano ogni giorno i detentori di numeri speciali. Giocatevela bene ed otterrete un guadagno davvero immane. O almeno si spera. Fateci sapere come andrà.