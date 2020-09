In aumento i droni progettati appositamente per rendere le nostre case più sicure. Anche Amazon ha recentemente annunciato nuovi droni costruiti per volare intorno e all’interno della propria abitazione e cogliere ogni minimo movimento sospetto.

I nuovi droni dell’azienda che fungono da telecamera di sorveglianza prendono il nome di Always Home Cam. Trattasi principalmente di un drone che vola lungo un percorso predefinito. Secondo Amazon può verificare anche la presenza di finestre non aperte o elettrodomestici da cucina ancora accesi. Always Home Cam trasmette il video direttamente sull’app Ring, prima di tornare alla base di partenza per ricaricare la batteria.

“Sento spesso dai clienti è ‘Ho alcune telecamere da interni di Ring, ma a volte esco di casa e non riesco a ricordare se ho lasciato una finestra aperta. Avrei voluto avere una videocamera”, scrive Jamie Siminoff, il fondatore di Ring, in un post sul blog. “Invece di incoraggiare semplicemente i clienti ad acquistare più telecamere e installarle in più luoghi della casa, come potremmo risolvere questo problema con un’unica soluzione?” Questa la domanda che ha dato vita al nuovo progetto.

In arrivo un nuovo sistema di sorveglianza con nuovi droni Amazon per sentirsi al sicuro in casa propria

Il drone ha una tecnologia integrata per evitare ostacoli imprevisti e, poiché è così piccolo e leggero, Amazon afferma che è improbabile che causi danni di alcun tipo. La videocamera di Always Home Cam è fisicamente bloccata quando il dispositivo è in carica, quindi può registrare solo quando è in volo. Inoltre, se in volo è piuttosto rumoroso affinché sia ben visibile. Questo quanto affermato dall’azienda.

Non può essere controllato manualmente, il che secondo Amazon significa che può registrare solo “ciò che è importante” e presumibilmente alleviare i timori che il drone possa essere violato e utilizzato da terze parti. Registra in 1080p e può essere programmato per reagire a un rumore rilevato da un altro prodotto Ring. I critici della privacy hanno definito il prodotto di Amazon “il prodotto di sorveglianza domestica più agghiacciante fino ad oggi”.