Iliad abbatte TIM e Vodafone con la Flash 100, ecco 100 giga in 4G

Tutti coloro che hanno scelto Iliad durante gli ultimi anni si sono ritrovati ad avere un gestore che oggi è in cima alle classifiche di gradimento. Il tutto era in evitabile e lo si respirava già dei primi giorni, visto che Iliad ha dato prova di grande integrità con le sue promozioni migliori già il primo giorno.

Questo gestore riesce a mettere insieme qualità, quantità e soprattutto convenienza, visti i prezzi incredibili delle sue promozioni. Ad oggi non c’è nessuno che riesca a tenergli testa e per questo molti gestori stanno cercando di adeguarsi. Nel frattempo però il provider proveniente dalla Francia ha ben pensato di lanciare una nuova soluzione che di sicuro farà spalancare gli occhi al pubblico.

Iliad propone la nuova promozione con 100 giga e tutto senza limiti per un prezzo di soli 9,99 € al mese

La nuova Flash 100 sarà presto definita come la promozione migliore di sempre, visti soprattutto i contenuti che include. Stiamo parlando di una grande offerta lanciata lo scorso 17 settembre da parte di Iliad, che questa volta ha voluto fare il vero botto.

All’interno della promozione ci sono i migliori contenuti e la grande qualità del gestore. Tutti, sottoscrivendola, possono ottenere minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati in 4G per la connessione ad Internet. Questa promozione costa a qualsiasi persona solo 9,99 € al mese e dura per sempre allo stesso prezzo. Inoltre sarà disponibile fino al prossimo 15 ottobre, per cui affrettatevi a sottoscriverla se non volete restare a mani vuote.