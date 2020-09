Iliad: nuova offerta da 100GB e record di utenti, ecco fin quando è valida

Tutti coloro che hanno valutato almeno una volta le promozioni di Iliad sono rimasti strabiliati. Stiamo infatti parlando di un gestore che è stato in grado di distruggere ogni forma di concorrenza, anche quella più avvezza al successo.

Sia Vodafone che TIM ad esempio hanno incontrato vari tipi di difficoltà rapportandosi a Iliad, gestore proveniente dalla Francia che in poco tempo si è preso la scena. Le sue offerte, fatta di tantissimi contenuti ma soprattutto di prezzi estremamente permissivi, sono stati in grado di arrivare a livelli impressionanti. Tutte hanno a disposizione contenuti senza limiti tra minuti ed SMS, ovviamente senza tralasciare quella che è la qualità, aspetto imprescindibile che tutti ormai circa uno. Durante gli ultimi giorni però sarebbe venuta fuori una grande novità proprio all’interno del mondo delle promozioni, le quali hanno visto un nuovo arrivo.

Iliad, arriva la nuova offerta da 100 giga che costa solo 9,99 € al mese per sempre

Tutti gli utenti che vogliono sottoscrivere una nuova offerta hanno trovato finalmente il pane per i loro denti. Iliad ha lanciato una nuova promo che racchiude tutto al suo interno con un prezzo impressionante.

Stiamo parlando della Flash 100, promo che costa solo 9,99 euro al mese per sempre. Questa soluzione è la migliore in assoluto nel mondo mobile attualmente, visto che al suo interno ci sono tutti i contenuti migliori e in grande quantità. Stiamo parlando di minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga in 4G per navigare sul web. La promozione è disponibile fino al prossimo 15 ottobre.