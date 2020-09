L’ambito del collezionismo non ammette giudizi: è possibile trovare qualsiasi tipo di oggetto, che rientri nelle mire di appassionati e fanatici, in grado di sborsare anche molti soldi per qualcosa che non ha molto valore nella nostra comunità. Uno di questi oggetti è proprio la sim dei nostri telefoni.

Ci sono alcuni appassionati disposti a spendere cifre folli pur di ottenere delle sim molto particolari, caratterizzate da un numero unico nel suo genere. La maggior parte delle sim oggetto delle mire e dei desideri di questi collezionisti sono caratterizzate da una numerazione, con sequenze di numeri ripetute o non più realizzabili. Questa strana vicenda è stata portata all’attenzione di tutti da parte del noto programma di Mediaset Le Iene, che in un servizio hanno parlato di questo fenomeno. Ma scopriamo insieme quali sono queste numerazioni e quali valgono così tanto.

Sim all’asta per migliaia di euro

L’idea è venuta proprio dal programma televisivo Le Iene, che ha deciso di indire un’asta specializzata su questo tema. Inaspettatamente si sono presentati più di 600 acquirenti, che si sono aggiudicati alcuni dei numeri più particolari sul territorio italiano. Ecco quelli aggiudicati al prezzo più alto:

343 euro per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9.

per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9. 856 euro per il numero Wind 320 XYZYZYZ.

per il numero Wind 320 XYZYZYZ. 1.920 euro per il numero Vodafone 342 XXXXXYY.

per il numero Vodafone 342 XXXXXYY. 2.210 euro per il numero 339 YYXXXXX regalato dall’azienda TIM.

per il numero 339 YYXXXXX regalato dall’azienda TIM. 8.600 euro per il numero TIM 33Y XXXXXXX.

I numeri completi sono oscurati per una questione di privacy e tracciabilità. Ma come è possibile notare dalla ripetizione di lettere i pattern che si vengono a formare sono veramente particolari. Controllate subito nei vostri cassetti se magari possedete una sim di questo tipo, potrebbe non valere niente per voi, ma centinaia di appassionati potrebbero sborsare molti soldi per averla.