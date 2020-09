Le serie TV hanno negli ultimi anni riscosso un immenso successo quasi inaspettao, si può parlare quasi di un vero e proprio boom, in molti infatti, forse grazie alle piattaforme online come Netflix che le hanno raccolte e messe a disposizione tutte insieme, hanno scoperto il piacere di mettersi a seguire le vicende episodio dopo episodio fino a consumare un’intera saga.

Ovviamente tutti sono in cerca sempre di qualcosa di nuovo e accattivante da guardare, infatti ovviamente abbiamo sempre le best seller come Dark, Lucifer e breaking Bad sempre in vetta alle classifiche, solo che una volte terminate, serve qualcosa di nuovo da guardare.

Ecco tre serie TV che meritano attenzione

Partiamo con un pezzo da novanta di J.J. Abrams, stiamo parlando di Fringe, una serie Tv a prima vista poliziesca ma che in seguito poi si mostra per quella che è la sua vera natura fantascientifica, essa narra infatti le vicende della divisione omonima della serie e di Walter e Peter Bishop fiancheggiati dalla brillante detective Dunham, il tutto contornato dalle scienze di confine che fanno appunto da fregio alla serie, se cercate qualcosa di arrovellante e misterioso, di certo la maestria di Abrams in questa serie saprà conquistarvi e a tratti sconvolgervi.

Passiamo ora ad un’altra serie TV, forse maggiormente conosciuta della precedente, stiamo parlando di Merlin, serie dedicata alle vicende del mago Merlino e del suo protetto re Artù, il contenuto è ovviamente riadattato a narrare le vicende di due ragazzi uniti da un forte legame di amicizia tenuto però fortemente alle strette dalle norme vigenti che pesantemente pregiudicano i rapporti tra servo e regnante, in questo ambiente la saga vedrà il suo svolgimento e l’evoluzione della stessa unita a quella dei personaggi e dei loro rapporti saprà coinvolgervi a dovere.

In ultima istanza abbiamo Mr Robot, una serie TV che saprà interamente sconvolgere ogni vostro processo mentale come riflesso degli sconvolgimenti vissuti dal protagonista, il quale altro non è che un hacker intento a cambiare il mondo, che però nel farlo dovrà affrontare ripetutamente i propri demoni e il proprio rifiuto per la società, accettando non tanto i legami, bensì il suo essere legato ad essi, se cercate il giusto mix tra psicologia, follia, intrigo e genialità questa è la serie per voi.