Per numerosi consumatori le bollette di luce e gas arrivano ancora troppo salate, soprattutto in questo periodo di crisi dovuto all’arrivo inaspettato del coronavirus. Il Governo ha recentemente introdotto dei bonus per riscontrare un risparmio a fine mese, ma purtroppo per godere di questi incentivi è necessario rispettare alcuni standard previsti.

Tutti i consumatori che non possono usufruire di questo bonus devono necessariamente controllare accuratamente i proprio consumi cercando di prestare attenzione al massimo. Purtroppo in alcuni casi non è facile diminuire i consumi perché la situazione di emergenza sanitaria porta alcuni cittadini a lavorare in smart working, studiare a casa, seguire le lezioni online, e via dicendo.

L’unica soluzione da adottare è quella di confrontare i prezzi delle varie aziende specializzate in fornitura di energia elettrica e gas, e trovare quella più conveniente e adatta alle proprie esigenze. Ecco descritte alcune tariffe attualmente in un mercato.

Luce e Gas: ecco le offerte che sono attualmente disponibili sul mercato

Secondo alcune notizie che circolano in rete è previsto un aumento di costi riguardo l’energia elettrica e il gas, dunque, è consigliabile attivare una tariffa conveniente e al tempo stesso bloccata di prezzo. Sul mercato sono disponibile diverse proposte, ma queste tre sembrano essere quelle più appetibili attualmente: