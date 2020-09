Iliad: sorpresa per tutti fino ad ottobre, arriva la Flash 100 con 100GB

Ogni discorso intrapreso in merito a Iliad non può non arrivare alla solita conclusione: si tratta di uno dei gestori più utilizzati al momento. Questa azienda è riuscita in un avere propria impresa, ovvero nel raggiungere una grande somma di utenti in soli due anni. Si tratta quindi di un record impressionante, il quale sembra destinato ad essere incrementato anno dopo anno.

Il merito è tutto della strategia iniziale, la quale ha avuto tra i suoi capisaldi quello di offrire promozioni a basso costo con tutti i contenuti inclusi. In questo momento infatti Iliad gode delle sue solite offerte, le quali permettono di avere tutto a non più di 7,99 € al mese. Durante gli scorsi giorni inoltre sono arrivati i dati che hanno attestato la grande crescita del gestore proveniente dalla Francia. Ci sono attualmente 6,3 milioni di utenti con una Sim Iliad e sono stati ricavati oltre 162 milioni di fatturato.

Iliad: arriva la nuova promozione da 100 giga che comprende tutto senza limiti

Iliad ha lanciato ufficialmente una nuova promozione che di sicuro desterà stupore tra gli utenti. Stiamo parlando della nuova Flash 100, la quale permette di avere il massimo dei contenuti concessi sul mercato della telefonia mobile attualmente. A stupire e chiaramente il prezzo: solo 9,99 € al mese per sempre perché riesce a sottoscrivere questa promo nei tempi stabiliti.

La promozione in questione detiene al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga in 4G per navigare sul web. Questa è disponibile alla sottoscrizione fino al prossimo 15 ottobre.