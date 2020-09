Nonostante il recente lancio di un nuovo modello di auricolari economici, OnePlus sembra avere intenzione di presentare delle cuffie dal costo ancora più conveniente. E’ quanto emerso da alcune recenti indiscrezioni che ci svelano anche il nome del nuovo dispositivo in arrivo: OnePlus Buds Z.

OnePlus Buds Z: l’azienda potrebbe rilasciare nuovi auricolari wireless ancora più economici!

La notizia emerge in seguito al tweet del leaker Max Jmb che, proprio in questi ultimi giorni, ha permesso di ipotizzare l’arrivo di nuovi auricolari wireless che potrebbero distinguersi per il costo irrisorio con il quale saranno presentati dall’azienda.

Il tweet a cui si fa riferimento si limita a mostrare un’immagine che ci permette di conoscere il possibile nome delle nuove cuffie, OnePlus Buds Z. Da questo è possibile supporre che gli auricolari saranno lanciati a un costo conveniente poiché in precedenza l’azienda ha utilizzato la lettera “Z” per indicare i suoi dispositivi economici.

A sostenere l’ipotesi, come fa notare tuttotech.net, vi è un’immagine, trapelata in rete nei mesi scorsi, che mostrava dei nuovi auricolari di cui non erano emerse particolari informazioni.

Pur non avendo ancora a disposizione particolari notizie su quelle che potrebbero essere le caratteristiche delle nuove cuffie OnePlus Buds Z si presume che queste verranno lanciate a un prezzo inferiore rispetto a quello con cui sono state presentate le OnePlus Buds.

Purtroppo sarà necessario attendere per conoscere i dettagli e le specifiche dei nuovi auricolari wireless ma molto probabilmente nei prossimi giorni si paleseranno indiscrezioni dalle quali sarà possibile cogliere alcuni indizi.