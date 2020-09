Offerte 5G: settembre apre le porte alla rete di quinta generazione

La rete 5G ha scatenato moltissimi dissapori tra gli abitanti d’Italia, i quali sono addirittura scesi in piazza per ribellarsi. Tra le accuse peggiori vi è la causa del coronavirus, l’abbattimento di alberi e lo sviluppo di varie malattie. Con 5G si intende più semplicemente la quinta generazione di tecnologie per le connessioni telefoniche mobili, ma anche il motore di un cambiamento definitivo nel mondo. Mesi fa la nuova tecnologia doveva ancora diffondersi a Roma, Milano, Napoli, Torino, Verona, Bologna, Bari e Matera. Ad oggi invece, 20 settembre del 2020 è riuscita ad ottenere ciò che gli esperti progettavano da tempo: la rete si è finalmente diffusa ed iniziano ad arrivare le prime Offerte 5G.

Offerte 5G: tutte le promozioni del mese

TIM Advance

La nuova linea di offerte TIM Advance mette in conto una componente Standard ed una versione Unlimited cui si corrispondono i seguenti prospetti.

TIM Advance 5G (29,99 euro al mese) : minuti e sms illimitati, 50 GB di Internet fino a 2 Gbps di velocità. Costo di attivazione di 9 euro una tantum;

: minuti e sms illimitati, 50 GB di Internet fino a 2 Gbps di velocità. Costo di attivazione di 9 euro una tantum; TIM Advance 5G Unlimited (39,99 euro al mese): minuti, sms e giga illimitati, 250 minuti verso l’estero, TIMGAMES compreso per 3 mesi. Costo di attivazione gratis.

Inoltre l’operatore ha creato una tariffa (nelle offerte 5G) per giovani under 30 chiamata TIM Young Senza Limiti a 14,99 euro al mese con inclusi SMS ed illimitati minuti con 60 Giga di dati 5G e servizio TIM Music Platinum per sei mesi. Il costo di attivazione è di 9 euro.

Vodafone Black Edition

Le Black Edition di Vodafone, invece, hanno un prezzo più elevato ma a fronte di:

minuti illimitati verso tutti in Italia ed UE

SMS per qualsiasi numero di telefono mobile

Giga Illimitati

Il prezzo è di 39,99 euro ed include anche 1000 minuti verso le aree extra UE, un pacchetto roaming Extra UE con 500 minuti e 5 GB. Si possono mantenere a questo prezzo prevedendo un limite minimo di ricariche di 575 euro durante il periodo di permanenza con l’operatore.