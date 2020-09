Grazie alla banca N26 è possibile avere sia Amazon Prime che DAZN in modo gratuito. N26 è una banca virtuale nata in Germania nel 2015; l’anno successivo ottiene la licenza bancaria completa dalla BCE e raggiunge circa 5 milioni di clienti in tutto il territorio europeo con eccezione di Cipro, Malta e Regno Unito.

D’altronde la banca N26 si poggia sulle spalle solide della banca tedesca N26 Bank GmbH, protetta dal fondo per la tutela dei depositi fino ad un massimo di 100’000 euro per conto. La banca virtuale si è resa famosa soprattutto per la velocità di apertura del conto corrente e per i tantissimi benefit connessi, grazie alle numerose partnership siglate dall’istituto di credito.

Con N26 DAZN e Amazon Prime in regalo

Tra le numerose partnership strette dalla banca con terzi, tra le più recenti ci sono quella con Amazon Prime e quella con DAZN. Accedere a questi servizi in modo gratuito è semplicissimo. Una volta siglato il contratto con la banca e aver scaricato l’applicazione basterà accedere alla sezione “Esplora”.

Qui sarà presente un link nella sezione “Le mie offerte”, una volta cliccato sul link sarà sufficiente completare l’iscrizione. Quando sarà richiesto il metodo di pagamento basterà utilizzare la propria carta N26 per ottenere due mesi dei servizi DAZN al prezzo di uno. L’abbonamento ai servizi Amazon Prime sono invece disponibili per tutti i clienti N26 che sottoscrivono una promozione Metal o Business Metal; inoltre il servizio Business Metal offre anche il 0,5% di cashback su tutti gli acquisti effettuati con la carta.