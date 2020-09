Vodafone: l'azienda lancia tre nuove offerte per battere Iliad e Tim

Vodafone propone ogni giorno le sue migliori offerte, le quali sono anche oggetto di una campagna promozionale ben curata ultimamente. L’obiettivo è quello di dimostrare alla concorrenza che l’azienda è sempre la prima in assoluto nel mondo della telefonia mobile, senza alcuna forma di dubbio. Sono ormai diversi anni che Vodafone domina le classifiche di gradimento, anche grazie alla qualità della sua rete.

Ricordiamo infatti che la rete 4G in questione è la più estesa d’Europa, per cui problemi di connessione non ce ne sono. Allo stesso tempo Vodafone ha perso tantissimi utenti, i quali sono finiti molto spesso nelle mani di Iliad. Per tornare a fare grande concorrenza alle altre aziende di telefonia, il colosso anglosassone ha scelto di pubblicare tre nuove promozioni per riportare a casa gli ex utenti.

Vodafone: arrivano le migliori promozioni per tutti gli utenti, ecco quali sono

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga