Vodafone: lunedì pieno di nuove offerte fino a 50GB per gli ex utenti

Tutti gli utenti che utilizzano Vodafone si trovano molto bene sotto vari punti di vista. L’azienda è infatti molto assidua nel cambiamento dei bonus da concedere al pubblico, e questo lo si può vedere direttamente con le varie iniziative come quella dell’Happy Friday.

Ovviamente si tratta di una sorta di interazione col cliente che porta anche ad un regalo per quest’ultimo, il quale cambia ogni venerdì. In questo caso è anche questo un incentivo ad entrare a far parte del mondo Vodafone, il quale ultimamente qualche utente l’ha perso. Stiamo infatti parlando di un’azienda che da qualche tempo sto vedendo i suoi utenti scappare via per sposare il nuovo gestore che prende il nome di Iliad. A tal proposito sono nate tre nuove promozioni proprio da parte di Vodafone che puntano a far rientrare alla base ormai quelli che possono essere definiti ex utenti.

Vodafone, gli utenti possono avere tre promozioni per rientrare

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga