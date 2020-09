MediaWorld: utenti felicissimi, nuovo volantino e prezzi strepitosi

MediaWorld non molla e continua a far vedere a tutti di essere uno dei migliori su piazza. Il grande vetture ha lanciato il suo nuovo volantino in modo da proporre tanti nuovi prezzi ma soprattutto una grande varietà in termini di merce disponibile. Sono tantissimi gli utenti che potranno acquistare ciò che più gli piace, ovviamente risparmiando tanti soldi rispetto ai prezzi normali.

C’è poi finalmente una grande novità: tutti coloro che non vorranno acquistare all’interno dei negozi fisici, magari anche per evitare il contatto con altre persone, potranno agire mediante il sito online. Si tratta di un’opportunità nuova in casa MediaWorld, per cui bisogna approfittare vista anche la possibilità di spedizione per soli 4,99 €.

MediaWorld: arriva il nuovo volantino che propone tanti prezzi interessanti nel mondo degli smartphone

A saltare agli occhi degli utenti e soprattutto il nuovo top di gamma di casa Samsung, ovvero Galaxy S20. Quest’ultimo, che parte da un prezzo di 929 €, costa all’interno degli Store e sul sito online del vettore solo 669 €.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.