Tanti telespettatori Netflix sono impazienti di scoprire il seguito degli eventi dopo l’ultimo episodio di Lucifer. L’hype continua ad aumentare per una sesta stagione che si preannuncia davvero entusiasmante. Piovono una serie di nuove informazioni aggiornate in merito al cast, alle puntate inedite ed alle date di inizio delle riprese e messa in onda. Tutto si può scoprire spulciando il nuovo prontuario dettagliato che troviamo qui a seguire.

Lucifer 6: buon punto prima delle trasmissioni su Netflix

Tom Ellis si prepara a tornare in scena per la curiosità di milioni di fan che hanno seguito da vicino l’evolversi della storyline. I Lucifans sparsi per il mondo si chiedono quando possano arrivare le nuove puntate dell’elegante Diavolo di Los Angeles e della detective Chloe Decker.

Le nuove informazioni arrivano dopo 5 stagioni ed 83 episodi già trasmessi e dove sono comprese anche le 8 puntate della seconda parte del quinto capitolo in arrivo a breve. Un numero che segna un importante traguardo e che rispecchia l’interesse del pubblico che non aspetta altro che vedere il seguito degli eventi. Mancano solo 17 episodi prima dei 100 e proprio per questo è facile pensare che Lucifer 6 possa effettivamente svilupparsi in 17 puntate. Secondo fonti accertate non sarà così. Lo riporta TvLine che presume la presenza di appena 10 episodi.

Al momento non esistono notizie verte in merito all’inizio delle riprese. Il ritardo dovuto al Covid ha inciso sulle tempistiche. Il set è stato chiuso in anticipo ma gli attori riprenderanno il lavoro già dal 24 settembre con la seconda parte della stagione 5. Non è dato sapere di quanto slitterà la messa in onda della sesta parte ma le riprese inizieranno immediatamente dopo il sequel dato dal secondo capitolo della quinta stagione. Potrebbe arrivare nel 2021 ma non ci metteremmo la mano sul fuoco.

Per gli stessi motivi non è possibile accedere alle info sulla disponibilità della seconda parte di Lucifer 5 con otto episodi presumibilmente attesi per i primi mesi del 2021.