Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, il produttore cinese Realme amplierà a breve la sua gamma di smartphone Narzo. Nello specifico, l’azienda ha da poco inviato i primi inviti per un evento di presentazione ufficiale che si terrà il prossimo 21 settembre e durante il quale verranno annunciati i nuovi Realme Narzo 20.

Realme Narzo 20: in arrivo almeno tre nuovi device

Come già accennato, l’azienda cinese ha cominciato ad inviare ai vari media i primi inviti per il suo nuovo evento di presentazione. Il portale GSMarena, in particolare, ha postato sul proprio sito web le immagini di questi inviti che ci svelano alcune caratteristiche importanti di questi dispositivi. Nello specifico, l’azienda presenterà almeno tre nuovi smartphone e questi ultimi si chiameranno rispettivamente Realme Narzo 20, Narzo 20A e Narzo 20 Pro.

“Feel the power” è il motto presente sugli inviti mandati dal produttore cinese e questo può significare sia processori potenti sia un’ottima autonomia. In una immagine dell’invito, in particolare, è possibile osservare una console retrò e il simbolo di una batteria carica. Oltre a questo, su un’altra immagine sono raffigurate le backcover posteriori dei tre dispositivi.

Da questa immagine è possibile notare come tutti i dispositivi avranno più sensori fotografici posteriori. Il primo dispositivo a sinistra sembra che avrà quattro sensori posti in una zona quadrata, mentre gli altri due dispositivi avranno rispettivamente tre e quattro sensori fotografici posti verticalmente sulla scocca. Due smartphone, in particolare, avranno poi posto sul retro un sensore biometrico per lo sblocco.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli tecnici di questi device, rimanete connessi per non perdervi nessuna novità.