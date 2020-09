Soltanto poche settimane fa il produttore cinese Realme aveva svelato in veste ufficiale per il mercato mobile diversi nuovi device appartenenti alla serie C, come Realme C12 e Realme C15. Ad affiancare questi dispositivi, però, verrà annunciato nel corso delle prossime settimane un altro smartphone, conosciuto al momento con il nome di Realme C17.

Realme C17 in arrivo: ecco le prime informazioni da Geekbench

Il nuovo smartphone del produttore cinese sembra che apparterrà sempre alla fascia medio-bassa del mercato, proprio come gli altri dispositivi della serie C. Questo device, nello specifico, dovrebbe avere sotto al cofano un processore di casa Qualcomm, almeno secondo quanto è stato riportato sul noto portale di benchmakr Geekbench.

Il SoC riportato nei primi risultati dei benchmark del nuovo Realme C17, infatti, è il SoC Snapdragon 460. In accoppiata dovrebbero esserci almeno 6 GB di memoria RAM e la versione del software Android 10. Tuttavia, non è da escludere che questo device possa arrivare sul mercato con a bordo Android 11, dato che è stato rilasciato ufficialmente pochi giorni fa.

Il portale di benchmark Geekbench non ci ha rivelato altre informazioni, ma immaginiamo comunque che il debutto ufficiale del nuovo Realme C17 sia piuttosto vicino. In queste ultime settimane, infatti, il prossimo device dell’azienda ha ottenuto diverse certificazioni di rilievo, come quella dell’ente NBTC e quella dell’ente TKDN. Dovremo quindi attendere ancora per conoscere il possibile design dello smartphone e il resto delle specifiche tecniche. Dato che tutti gli altri device della serie C dispongono di una batteria da ben 5000 mAh, però, è probabile che anche la batteria del nuovo Realme abbia questa capacità. Staremo a vedere.