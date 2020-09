WindTre ha offerte per tutti gli utenti, anche nel corso del mese di Settembre i provenienti dai più svariati operatori telefonici hanno la possibilità di approfittare di prezzi bassi e di una infinità di contenuti. L’unico aspetto da tenere in considerazione riguarda sicuramente la provenienza, sempre decisamente limitata.

Stiamo ovviamente parlando di offerte operator attack, attivabili solo con portabilità del numero originario, e sopratutto a disposizione di clienti ben precisi. Il costo iniziale in genere varia di offerta in offerta, a meno che non venga richiesta un versione Easy Pay, è da considerarsi assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, di conseguenza il consumatore potrà abbandonare WindTre quando vorrà senza costi aggiuntivi. Allo stesso modo, a meno che non venga indicato diversamente, tutte le soluzioni elencate qui sotto sono da considerarsi a disposizione dei soli uscenti da Iliad o da un MVNO.

WindTre: le offerte migliori dell’anno