Iliad prepara la rete fissa con fibra, ecco quando arriverà

Il mondo che ruota intorno a Iliad sembra ampliarsi mese dopo mese, soprattutto dopo le tante innovazioni che il gestore ha promesso. Inoltre durante i suoi primi anni di servizio in Italia il gestore è riuscito a creare una grandissima rete di persone, le quali sono ad oggi soddisfatte anche della qualità offerta dall’azienda.

Il numero di utenti è fortemente aumentato, come in molti in realtà proprio non riuscivano ad auspicare inizialmente. Il tutto, come detto, e anche merito della grande modifica agli apparati di trasmissione che ora riescono ad offrire una rete 4G di alto livello. Iliad continua dunque per la sua strada schiacciando record dopo record, ottenendo utenti e sottraendoli alla concorrenza che nulla può di fronte alle offerte che risultano sempre le stesse.

Iliad, il gestore festeggia una nuova quota massima di utenti e promette la rete fissa

Gli ultimi dati comunicati ufficialmente da Iliad hanno reso noto quanto sia cresciuto il gestore. Basti pensare infatti che relativamente ai primi due anni di esercizio in Italia il provider ha raccolto 6,3 milioni di utenti.

Questi sono numeri importantissimi che sono peraltro destinati ad aumentare, soprattutto alla luce del grande accordo sottoscritto con Open Fiber. Tale sodalizio porterà alla distribuzione della fibra ottica secondo Iliad, con tanto di abbonamenti dedicati alle abitazioni e quindi su rete fissa.

“Nel secondo trimestre dell’anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con un’importante crescita ̶ commenta Benedetto Levi, AD iliad ̶ Continuiamo in questa direzione e ora guardiamo al prossimo lancio nel mercato della rete fissa”.