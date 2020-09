L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare fino al prossimo 31 ottobre 2020 le offerte Creami Relax 100, Creami neXt Special Edition, Creami Revolution e PM Super Ricarica.

Per il momento non abbiamo nessuna novità che riguarda la Creami Extra WOW 10 GB. Ricordiamoci insieme cosa prevedono tutte queste offerte appena prorogate.

PosteMobile proroga quattro delle proprie offerte, ecco i dettagli

Iniziamo subito con la Creami Relax 100 che comprende credit illimitati per chiamate ed SMS e 80 Giga di traffico dati che diventano 100 Giga dal 13° mese. Il prezzo è di 10 euro al mese per i primi tre rinnovi, 9 euro al mese per i successivi tre rinnovi e infine 8 euro al mese dal settimo rinnovo. Questa offerta è disponibile sia negli uffici postali che tramite acquisto direttamente online.

L’offerta denominata Creami Revolution propone invece 1000 credit per chiamate, SMS e traffico dati insieme a 7 Giga dedicati alla navigazione internet a partire da 8 euro al mese in base al ciclo di rinnovo scelto, personalizzabile in qualsiasi momento contattando il Servizio Clienti al 160. Creami Revolution 1 prevede 1 rinnovo anticipato al mese di 12 euro, Creami Revolution 3 prevede rinnovi anticipati ogni 3 mesi al costo di 30 euro.

La Creami neXt Special Edition presenta tre differenti combinazioni in base al ciclo di rinnovo scelto, personalizzabile in qualsiasi momento contattando il Servizio Clienti al numero 160. Infine, è stato prorogato anche il piano tariffario PM Super Ricarica che prevede chiamate a 18 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta e con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi, SMS verso tutti a 18 centesimi di euro ciascuno e 1 Giga di traffico dati a 2 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli sulle offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.